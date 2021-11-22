До блогера Ярослава Бондаренка, який на Алеї Героїв Небесної Сотні кричав "ганьба!" президенту Володимиру Зеленському та очільнику ОПУ Андрію Єрмаку, вчора ввечері пришли силовики.

Про це Ярослав Бондаренко розповів в ефірі телеканалу “Прямий”.

Нагадаємо, що вчора зранку Володимир Зеленський та Андрій Єрмак приїхали до меморіального хреста, щоб вшанувати пам’ять загиблих героїв Майдану. Главу держави люди зустріли вигуками “ганьба державним зрадникам та малоросам!” Відповідне відео оприлюднив Ярослав Бондаренко.

Ввечері того ж дня він написав на своїй сторінці у Facebook, що до нього прийшли силовики та хотіли скласти адмінпротокол.

“Я офіційно не знаю, хто ці люди, і що вони хочуть. Мені ніхто не дзвонить. Всі хто хочуть, так само як і ви, можуть зі мною зв’язатися. В поліції є мої номери телефонів. І за моїми розслідуваннями і з інших справ – у мене більше тисячі заяв. До мене, коли приїжджає армор, каже: “Я ще стільки заяв написаних просто не бачив”. Всі контакти в них є. Але це все схоже на якесь кошмарення”, – сказав блогер.

На його словами, коли ввечері він повертався з Банкової, йому надійшов телефонний виклик з невідомого номеру і той, хто телефонував, почав вимагати, щоб пан Ярослав видалив свій YouTube-канал.

“І надійшов такий дзвінок, і було сказано (говорили російською мовою, номер невідомий), що “пропонують видалити YouTube-канал”. “Даём вам три часа. И если нет, то будут последствия”. Ми посміялися. Я сказав до побачення, але трохи іншими словами. І на цьому все”, – розповів Ярослав Бондаренко.

Далі він розповів, що близько 11-ї вечора до його мами “вломилася поліція”.

“Шукали мене чомусь за адресою мами. Потім десь через пів години вломилася поліція, я так розумію, і до неї додому. Нічого не пояснювали. Намагалися зайти в дім. Вона їм пояснила, що діти і собака. Собака велика, вона вас покусає, так що, якщо до мене немає ніяких запитань, то до побачення”, – повідомив Ярослав Бондаренко.

Сьогодні зранку під будинком відбувається теж саме.

“Під домом стоїть автомобіль поліції і мінімум четверо осіб теж намагалися, стукалися, ломилися до будинку… Вони (правоохоронці) не повідомляють ніяких статей. Постійно запитують мої контакти, але ж вони є в поліції. Вони сказали, що типу планують оформити якійсь адмінпротокол за пост у Фейсбуку і типу щось я зранку на Майдані не так зробив”. Проте саме за яку публікацію у соцмережі поліція хоче скласти протокол Ярослав не знає.

За його словами, поліція з ним ще не контактувала.

Ярослав Бондаренко нагадав, що його вигуки “ганьба!” дуже розлютили Володимира Зеленського.

“Коли Зеленський прийшов до Хреста і почав повертатися, я почав кричати “ганьба малоросам та державним зрадникам!”. І як мені вже пізніше повідомили, це його дуже розлютило. Він навіть до машини швиденько почав тікати. Мені з ОПУ сказали, що він злий, бо йому зірвали пресконференцію, бо було дуже багато телеканалів, і жодного слова він не сказав”.

Справа “вагнергейт”

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Зеленського та його оточення через зрив операції. Цього зроблено не було.

3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

9 вересня суд зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

Проте парламентська ТСК відмовилася викликати Єрмака та Зеленського на засідання. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.

17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Про те, чи загрожує Зеленському та Єрмаку тюрма через розслідування Bellingcat — в статті #Букв.

Колишній голова ГУР МО Василь Бурба в етері шоу “Свободи слова” 19 листопада назвав причини провалу спецоперації щодо “вагнерівців”. Також він розповів, як приймалося рішення про відтермінування проведення спецоперації з захоплення “вагнерівців”.