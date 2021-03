Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними Національної метеорологічної служби США, у четвер, 25 березня, було зареєстровано 14 торнадо в Алабамі, один — у Міссісіпі та ще один у Джорджії.

Як повідомив CNN шериф округу Калхун (штат Алабама) Метью Уейд, торнадо спровокували загибель мінімум 5 людей та численні поранення.

“Численні будинки пошкоджені, численні люди поранені, і принаймні п’ять людей загинули”, – заявив він.

Серед загиблих є три людини з однієї сім’ї. Вони проживали в місті Охатчі, на північний схід від Бірмінгема.

В округах Шелбі та Джефферсон місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.

Відомо, що потужний торнадо зачепив місто Бірмінгем.

@TWCChrisBruin @MatthewCappucci @wxkassell @spann @wxkassell Another video of the extremely large and dangerous tornado that just went through Shelby County AL including towns like Pelham, and Eagle Point. LISTEN TO THE ROAR! #alwx #Birmingham #tornado pic.twitter.com/5FE3suqX5t

— BGWX (@Brady30951303) March 25, 2021