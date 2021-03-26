На американський штат Алабама обрушилася серія потужних торнадо, спровокувавши руйнування та загибель щонайменше п’яти людей.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними Національної метеорологічної служби США, у четвер, 25 березня, було зареєстровано 14 торнадо в Алабамі, один — у Міссісіпі та ще один у Джорджії.

Як повідомив CNN шериф округу Калхун (штат Алабама) Метью Уейд, торнадо спровокували загибель мінімум 5 людей та численні поранення.

“Численні будинки пошкоджені, численні люди поранені, і принаймні п’ять людей загинули”, – заявив він.

Серед загиблих є три людини з однієї сім’ї. Вони проживали в місті Охатчі, на північний схід від Бірмінгема.

В округах Шелбі та Джефферсон місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.

Відомо, що потужний торнадо зачепив місто Бірмінгем.

Смертоносна стихія повалила дерева, поруйнувала будинки, обірвала лінії електропередачі.

Майже 55 тисяч людей залишилися без електрики, включно з понад 36 тисячами — в Алабамі.

У місті Пелхем поруйновано близько 60 будинків. Також пошкоджені комунікації, частина доріг перекрита поваленими деревами, повідомляє агентство АР.

Місцева влада та екстрені служби оцінюють збитки та ведуть пошуки постраждалих.

Висока загроза торнадо зберігається для більшої частини півночі штату, включно з містами Бірмінгем, Таскалуса і Хантсвілл (п’ятий рівень небезпеки із п’яти).

Влада штату оголосила режим надзвичайної ситуації в 46 округах.

Перша леді США Джил Байден відклала поїздку до Бірмінгема і Джаспера (штат Алабама), яку вона запланувала на п’ятницю, 26 березня, через негоду.

Major destruction from tornado just Southwest of Ohatchee, AL. Multiple trailer homes destroyed as well this church and a large commercial building. #alwx #tornado @spann pic.twitter.com/qTVTJ1kHBe — Brian Emfinger (@brianemfinger) March 25, 2021

LARGE TORNADO ON THE GROUND FLINGING DEBRIS VIOLENT TORNADO @NWSBirmingham #ALwx pic.twitter.com/YPgRmgTog0 — Brandon Copic (@BrandonCopicWx) March 25, 2021

Tornado at Pelham today… video from Jayson Cox pic.twitter.com/sbfiagM4nb — James Spann (@spann) March 26, 2021