У п'ятницю, 19 листопада, напередодні Дня Гідності та Свободи, відбулася толока на Алеї Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Працівники Музею Майдану та комунальні служби Київської міської державної адміністрації зібралися, щоб гуртом прибрати алею, народний меморіал героїв, місце майбутнього музею та територію біля дерев’яної каплиці.

Долучитися до толоки могли всі охочі. Загалом зібралося близько 30 осіб. Вони прибирали листя, замітали, вантажили сміття у трактори, які потім його звідти вивозили.

Зазначимо, що День Гідності та Свободи відзначається 21 листопада. Свято встановлено згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 до 2011 року 22 листопада, але згодом його скасували.