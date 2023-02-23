Про це інформує Володимир Зеленський.
Президент України висловив подяку Іспанії та зазначив, що наша держава відчуває солідарність та підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ.
Нагадаємо, що сьогодні, 23 лютого до Києва прибув прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес для зустрічі з Главою держави. На залізничному вокзалі Києва прем’єра зустрів заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс. У мережі вже опублікували відповідне відео, де видно, як іспанський прем’єр виходить з потяга.
Зазначимо, що це вже другий візит Педро Санчеса в Україну за час повномасштабної війни.
Як повідомляли #Букви, Санчес підтвердив заяву міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес про те, що Іспанія передасть Україні танки, але зауважив, що їх кількість зросте до 10.
- Міністерка оборони Маргарита Роблес заявила, що Іспанія планує відправити в Україну шість танків Leopard 2A4.
- Уряд Іспанії, ймовірно, долучиться до постачання танків Leopard в Україну. Зараз іспанська армія є одним із лідерів за кількістю танків Leopard – 347 одиниць.
- Іспанія надасть 1,5 мільйона євро для реалізації проєкту культурного хабу у Львові.