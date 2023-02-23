Про це інформує Володимир Зеленський.

Президент України висловив подяку Іспанії та зазначив, що наша держава відчуває солідарність та підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 лютого до Києва прибув прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес для зустрічі з Главою держави. На залізничному вокзалі Києва прем’єра зустрів заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс. У мережі вже опублікували відповідне відео, де видно, як іспанський прем’єр виходить з потяга.

Зазначимо, що це вже другий візит Педро Санчеса в Україну за час повномасштабної війни.

Як повідомляли #Букви, Санчес підтвердив заяву міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес про те, що Іспанія передасть Україні танки, але зауважив, що їх кількість зросте до 10.