Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес тепер має персональну табличку на Алеї сміливості, де також вказані імена світових діячів, котрі висловили свою підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це інформує Володимир Зеленський.

Президент України висловив подяку Іспанії та зазначив, що наша держава відчуває солідарність та підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 лютого до Києва прибув прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес для зустрічі з Главою держави. На залізничному вокзалі Києва прем’єра зустрів заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс. У мережі вже опублікували відповідне відео, де видно, як іспанський прем’єр виходить з потяга.

Зазначимо, що це вже другий візит Педро Санчеса в Україну за час повномасштабної війни.

Як повідомляли #Букви, Санчес підтвердив заяву міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес про те, що Іспанія передасть Україні танки, але зауважив, що їх кількість зросте до 10.