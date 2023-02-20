Про це інформує Володимир Зеленський.

Сьогодні біля Верховної Ради, на Алеї сміливості, відкрили табличку, присвячену президенту США Джо Байдену. На синій табличці вказані дві дати: дата першого телефонного дзвінка Володимиру Зеленському у день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року та першого візиту президента США до України 20 лютого 2023 року. Також там відтворено підпис президента Сполучених Штатів.

“Сьогодні на Алеї сміливості у Києві ми відкрили табличку, присвячену президенту США. Перший дзвінок вночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна незмінна потужна увага нашій боротьбі і захисту української демократії, а також особистий внесок пана президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі – це те, що завжди буде в історії”, – наголосив президент України.

23 серпня президент Володимир Зеленський та польський лідер Анджей Дуда презентували Алею сміливості до 31-ї річниці незалежності України.