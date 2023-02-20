Про це інформує Володимир Зеленський.
Сьогодні біля Верховної Ради, на Алеї сміливості, відкрили табличку, присвячену президенту США Джо Байдену. На синій табличці вказані дві дати: дата першого телефонного дзвінка Володимиру Зеленському у день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року та першого візиту президента США до України 20 лютого 2023 року. Також там відтворено підпис президента Сполучених Штатів.
“Сьогодні на Алеї сміливості у Києві ми відкрили табличку, присвячену президенту США. Перший дзвінок вночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна незмінна потужна увага нашій боротьбі і захисту української демократії, а також особистий внесок пана президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі – це те, що завжди буде в історії”, – наголосив президент України.
23 серпня президент Володимир Зеленський та польський лідер Анджей Дуда презентували Алею сміливості до 31-ї річниці незалежності України.
- Президент США Джо Байден розповів про спогади річної давнини: про розмову з президентом України Володимиром Зеленським на початку війни та очікування світу на падіння Києва.
- Президент США Джо Байден наголосив на “непохитній” підтримці Сполученими Штатами України, оголосив про нову військову допомогу та новий ряд санкцій проти Росії.
- Джо Байден під час історичного візиту до столиці України наголосив: він тут, аби вчергове наголосити на підтримці України в її боротьбі за свободу.
- Байден наголосив, що Київ захопив частину його серця і він радий повернутися до столиці України.