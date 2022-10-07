Двоє росіян, які перетнули Берингову протоку, висадившись на острові Святого Лаврентія на заході Аляски на початку цього тижня, шукали притулку, щоб уникнути мобілізації в Росії.

Про це повідомляє CNN.

Речниця сенатора Аляски Каріна Боргер заявила, що росіяни втекли з однієї з прибережних громад на східному узбережжі Росії, щоб їх не мобілізували для участі у повномасштабній війні проти України.

Затриманих доставили в Анкорідж на огляд, який включає скринінг та перевірку, а згодом їх опрацювали відповідно до імміграційного законодавства Сполучених Штатів, розповіли у Департаменті внутрішньої безпеки.

Втеча росіян до Гамбелла, штат Аляска, відбулась після того, як у Росії оголосили “часткову мобілізацію”, яка вже призвела до масового виїзду російських чоловіків за кордон.

Протести проти призову спалахнули в регіонах етнічних меншин, а деякі військкомати були підпалені. Оголошення мобілізації також викликало антивоєнні протести по всій Росії.

Тим часом повномасштабне вторгнення Росії в Україну сповільнюється, українські воїни дають потужну відсіч, зокрема в регіонах, які були незаконно анексовані Кремлем.

Експерти раніше попереджали, що деякі російські військовослужбовці, які беруть участь у війні проти України, вже мають проблеми з низьким моральним духом і технікою, і що новомобілізовані солдати ризикують опинитись на фронті з недостатньою підготовкою.

5 жовтня губернатор Аляски Майк Данліві заявив під час пресконференції, що поява росіян у його штаті стала несподіваною, адже тут “не очікують постійного потоку людей”.

“У нас немає жодних ознак того, що це станеться, тому це, можливо, одноразовий випадок”, — сказав губернатор

Він також додав, що у північно-західній частині Аляски очікується шторм, а тому будь-який транзит через Берингову протоку найближчими днями буде небезпечним.

У найвужчому місці відстань між материковою Росією та Аляскою становить 55 миль, згідно з інформаційними центрами громадських земель Аляски.

Деякі американські посадовці після інциденту закликали посилити прикордонну охорону штату.

“Цей інцидент прояснює дві речі: по-перше, російський народ не хоче вести загарбницьку війну Путіна проти України. По-друге, враховуючи близькість Аляски до Росії, наша держава відіграє життєво важливу роль у забезпеченні національної безпеки Америки”, – сказав сенатор-республіканець від Аляски Ден Салліван.