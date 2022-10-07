Про це повідомляє CNN.
Речниця сенатора Аляски Каріна Боргер заявила, що росіяни втекли з однієї з прибережних громад на східному узбережжі Росії, щоб їх не мобілізували для участі у повномасштабній війні проти України.
Затриманих доставили в Анкорідж на огляд, який включає скринінг та перевірку, а згодом їх опрацювали відповідно до імміграційного законодавства Сполучених Штатів, розповіли у Департаменті внутрішньої безпеки.
Втеча росіян до Гамбелла, штат Аляска, відбулась після того, як у Росії оголосили “часткову мобілізацію”, яка вже призвела до масового виїзду російських чоловіків за кордон.
Протести проти призову спалахнули в регіонах етнічних меншин, а деякі військкомати були підпалені. Оголошення мобілізації також викликало антивоєнні протести по всій Росії.
Тим часом повномасштабне вторгнення Росії в Україну сповільнюється, українські воїни дають потужну відсіч, зокрема в регіонах, які були незаконно анексовані Кремлем.
Експерти раніше попереджали, що деякі російські військовослужбовці, які беруть участь у війні проти України, вже мають проблеми з низьким моральним духом і технікою, і що новомобілізовані солдати ризикують опинитись на фронті з недостатньою підготовкою.
5 жовтня губернатор Аляски Майк Данліві заявив під час пресконференції, що поява росіян у його штаті стала несподіваною, адже тут “не очікують постійного потоку людей”.
“У нас немає жодних ознак того, що це станеться, тому це, можливо, одноразовий випадок”, — сказав губернатор
Він також додав, що у північно-західній частині Аляски очікується шторм, а тому будь-який транзит через Берингову протоку найближчими днями буде небезпечним.
У найвужчому місці відстань між материковою Росією та Аляскою становить 55 миль, згідно з інформаційними центрами громадських земель Аляски.
Деякі американські посадовці після інциденту закликали посилити прикордонну охорону штату.
“Цей інцидент прояснює дві речі: по-перше, російський народ не хоче вести загарбницьку війну Путіна проти України. По-друге, враховуючи близькість Аляски до Росії, наша держава відіграє життєво важливу роль у забезпеченні національної безпеки Америки”, – сказав сенатор-республіканець від Аляски Ден Салліван.
- Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Infratest dimap, більш ніж половина німецьких респондентів (54%) виступають за прийом Німеччиною ухилянтів від мобілізації в РФ, тоді як 35% налаштовані негативно.
- Після того, як 21 вересня Володимир Путін оголосив про “часткову” мобілізацію, росіяни масово почали виїжджати з Російської Федерації, переважно до Казахстану, Грузії, Туреччини, Ізраїлю та Європи.