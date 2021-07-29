Сильний землетрус магнітудою 8,2 бала обрушився на півострів Аляска, що призвело до попередження про цунамі в регіоні.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус, який стався в середу в 22:15 за місцевим часом (06:15 за Гринвічем у четвер), був на глибині 35 км. За ним послідували сім афтершоків, два з яких магнітудою перевищували 6,0.

Зазначається, що інформації про постраждалих поки не надходило.

Центр попередження про цунамі в Тихому океані (PTWC) заявив, що існує можливість загрози цунамі для американського штату Гаваї і американської тихоокеанської території Гуаму.

Водночас, японське метеорологічне агентство наразі вивчає, чи існує можливість цунамі обрушитися на Японію.

Крім того, влада Нової Зеландії також заявила, що оцінює, чи є яка-небудь небезпека для прибережних регіонів.