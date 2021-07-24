В американському штаті Аляска врятували чоловіка, який тиждень намагався врятуватися від ведмедя грізлі, відстрілюючись від нього.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Екіпаж гелікоптера берегової охорони США був на шляху до команди вчених для дослідження дикої природи, але відхилився від курсу через погодні умови. Посадові особи помітили на даху хатини у віддаленому таборі сигнал SOS і людину, що розмахувала руками і закликає на допомогу.

Чоловік сказав їм, що на нього напав ведмідь, і він не спав кілька днів, так як намагався від нього врятуватися. У нього майже закінчилися патрони, якими він відстрілювався від звіра, а двері хатини, в якій він перебував, були роздерті.

Він також розповів, що одного разу грізлі потягнув його до річки.

Берегова охорона США доставила чоловіка в лікарню, де у нього діагностували забої і травми ноги.