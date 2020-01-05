Рано вранці на військовій базі в Кенії, де знаходяться американські військовослужбовці, стався терористичний акт.

Про це повідомляє новинний канал ABC News.

Сомалійська терористична група “Аш-Шабаб” взяла на себе відповідальність за напад. В ході атаки було ліквідовано чотирьох бойовиків.

Кенійська влада поки не повідомляє про жертви серед військовослужбовців. Також не повідомили скільки всього військових було на території бази, яка використовується силами спеціальних операцій США, що діють в Сомалі.

В “Аш-Шабаб” запевняють, що її бійці взяли під контроль частину бази, але це твердження неможливо перевірити.

Минулого тижня в центрі Могадішо “Аль-Шабаб” також здійснили теракт, в результаті якого загинули щонайменше 80 мирних жителів.

Близько 500 американських військовослужбовців розміщені в Сомалі, допомагаючи і консультуючи збройні сили цієї країни в її боротьбі проти терористичного угрупування.