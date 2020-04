Про це повідомляє Reuters.

На судні очікують тести, щоб продіагностувати весь екіпаж.

Про перший випадок зараження на борту авіаносця стало відомо близько тижня тому, коли він був в Тихому океані. Після цього Theodore Roosevelt зайшов в порт Гуаму, заморську територію Штатів.

Звідти капітан корабля Берт Крозьє передав журналістам лист, в якому описав ситуацію як критичну.

Лист опубліковано в Twitter-акаунті COVID19 Perspective.

The US aircraft carrier Theodore Roosevelt is in a dire situation in Guam. The virus is spreading rapidly among its 4,000 crew.

The ship’s captain wrote a bombshell letter to superiors, begging to get sailors off the ship.

Here is the actual letter…https://t.co/RtiRkgCwCy

— COVID19 Perspective (@covidperspectiv) April 1, 2020