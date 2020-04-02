Про це повідомляє Reuters.

На судні очікують тести, щоб продіагностувати весь екіпаж.

Про перший випадок зараження на борту авіаносця стало відомо близько тижня тому, коли він був в Тихому океані. Після цього Theodore Roosevelt зайшов в порт Гуаму, заморську територію Штатів.

Звідти капітан корабля Берт Крозьє передав журналістам лист, в якому описав ситуацію як критичну.

Лист опубліковано в Twitter-акаунті COVID19 Perspective.

“Ми зараз не на війні. Морякам не потрібно помирати. Якщо ми не будемо діяти, то не зможемо належним чином подбати про наше надбання – наших моряків”, – написав він.

The US aircraft carrier Theodore Roosevelt is in a dire situation in Guam. The virus is spreading rapidly among its 4,000 crew. The ship’s captain wrote a bombshell letter to superiors, begging to get sailors off the ship. Here is the actual letter…https://t.co/RtiRkgCwCy — COVID19 Perspective (@covidperspectiv) April 1, 2020

Капітан авіаносця зазначив, що в умовах судна неможливо організувати ізоляцію членів команди, які контактували з хворими. У зв’язку з цим він наполягає на повній евакуації екіпажу, а це близько 4 тисяч осіб. Крім них, на борту ще є авіатори.

Проте, в ВМС США відмовився точно підтвердити, скільки людей на борту авіаносця вже заражено.

Міністр оборони Марк Еспер сказав, що не думає, ніби момент для евакуації корабля настав, зазначивши, що неуважно читав лист, переданий журналістам.

За його словами, медичної допомоги, яку вже отримали, має бути достатньо, щоб на авіаносці могли продовжити місію. Також Еспер сказав, що на борту судна немає військових з коронавірусом, які у важкому стані.