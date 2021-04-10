Компанія Check Point Software Technologies виявила в магазині Google Play нове шкідливе програмне забезпечення FlixOnline. Воно маскується під додаток Netflix.

Про це повідомили в Check Point Research.

Цей “додаток” нібито дає можливість користувачам переглядати контент стрімінгового сервісу. Після того як користувач встановить застосунок, шкідливе ПЗ почне відстежувати повідомлення користувачів у WhatsApp. Після цього він відправляє повідомлення тим, хто надіслав що-небудь в месенджері: пропозицію про двомісячний безплатний перегляд Netflix Premium з будь-якої точки світу.

Якщо той, хто отримає таке повідомлення, вирішить встановити “додаток”, то шкідливе ПЗ буде поширено через посилання.

Воно може викрадати інформацію і дані з облікових записів користувачів WhatsApp.

Особливість цього шкідливого ПЗ в тому, що воно може переходити з одного пристрою на інший відразу після того, як користувач перейде за посиланням.

Шкідливе ПЗ працює так:

користувач встановлює застосунок, замаскований під Netflix з магазину Google Play;

ПЗ відстежує нові повідомлення в WhatsApp;

шкідливе ПЗ відповідає на кожне повідомлення WhatsApp спеціальним текстом, завантаженим з віддаленого сервера;

відбувається розсилка повідомлень з використанням Netflix і посиланням на фішингові сайти;

через цей сайт викрадають облікові дані та інформацію про кредитні картки користувачів.

Після того, як дослідники Check Point Research оприлюднили докази дії цього шкідливого ПЗ, “додаток” видалили.

У компанії повідомили, що за два місяці FlixOnline завантажили близько 500 разів.