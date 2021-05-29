Державний департамент США просить виділити Україні матеріальну допомогу у розмірі 255 млн доларів у 2022 фінансовому році.

Про це йдеться в бюджетному запиті Держдепу до Конгресу.

Зокрема, у цьому документі йдеться про те, що фінансова допомога США посилить можливості України щодо протидії російській агресії, прискорить українські реформи для подолання корупції, а також “сприятиме реформуванню інституцій, необхідному для євроінтеграції країни”.

“Фінансування підтримає громадянське суспільство, децентралізацію, доступ до об’єктивної інформації, зусилля по боротьбі з сумнівами щодо вакцинації й підготовки до постпандемії”, – йдеться в запиті Держдепу.

Крім того, у документі зазначається, що фінансова допомога також поліпшить діловий клімат, посилить торговий потенціал України, зміцнить агросектор і сприятиме підтримці енергетичної безпеки та підвищенню енергоефективності. Фінансування США теж буде підтримкою для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, що 1 січня Сенат приєднався до Палати представників США в голосуванні за скасування вето на закон про оборонний бюджет. Документ передбачав посилення санкцій проти “Північного потоку-2” й виділення 250 млн доларів США військової допомоги Україні у 2021 році. З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).