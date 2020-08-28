Одна з головних тем Мистецького форуму, що прийшла наскрізною лінією через всі панельні дискусії – візії майбутнього української культури, зокрема, в контексті досвіду країн Європи. Й звісно, говорити про майбутнє неможливо, якщо не озвучене на повний голос підґрунтя, на якому ми стоїмо зараз. Адже воно є відправною точкою вперед і одним з інструментів навігації. Саме тому важливою стала секція дискусій на історичну тематику.

Одна з них отримала назву: “Україна в європейській історії / Європа в українській історії – випадок Василя Вишиваного”. Обрана вона була невипадково. По-перше, одним з хедлайнерів Мистецького форуму став Сергій Жадан, який написав лібрето до опери Алли Загайкевич “Вишиваний. Король України”, прем’єру котрої очікується цьгоріч (й в межах зустрічей з аудиторіє ми обговорили цей дивовижний проект). По-друге, Вільгельм Габсбург перебував на території сучасного Запоріжжя й ця сторінка минувшини особливо цікавить місцевих дослідників. Спікером в розмові виступив американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Як відомо, у 2008-му році він видав в США наукову розвідку “Червоний князь. Таємні життя габсбурзького ерцгерцоґа” присвячену полковнику Василю Вишиваного. Розмову із ним підтримав український історик Микола Балабан. Тімоті Снайдер окреслив історичні передумови доленосного вибору Вільгельма Габсбурга, завдяки якому він на все життя та для усіх наступних поколінь лишився людиною, яка свідомо стала українцем. Також дослідник означив поняття “нації” в умовах імперії та цивілізаційні виклики, що стоять перед сучасними українцями в умовах сучасної війни.