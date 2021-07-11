Про це розповідають #Букви.
У соцмережах обурилися виступом гурту, а саме через слова у пісні: “This is my country, welcome to the Crimea shores” (“Це моя країна, ласкаво просимо на берег Криму”). Проте наступний рядок пісні – “80 percent of us never cared about it at all” (“80 відсотків з нас взагалі це не хвилює”).
Текст пісні більше схожий на тролінг чинної російської влади та загалом життя в Росії.
This is my country, we are on top of the world
I never heard anything bad about our people at all
This is my country, welcome to the Crimea shores
80 percent of us never cared about it at all
У самому ж кліпі можна побачити кадри того, як російські поліціянти розганяють ЛГБТ-марші, б’ють та затримують людей на мітингах. Показується і “традиційний” ямковий ремонт доріг, коли у калюжі закидають свіжий асфальт.
А ведучий теленовин “під кайфом” закликає прийти на вибори та проголосувати: “Put your voice in”.
А ще показують кадри розрухи в російській глибинці.
“Пока с голоду дохнет запад,
Я балдею в Анапе.
Пока у них гей-пропаганда
У нас Кисель стелит правду-матку.
Мы президентом сделали Трампа,
Чтобы вам жилось адекватно.
А нам выборы не всрались
У нас и так всё за*бись!”
Варто зазначити, що самим росіянам сподобалася пісня та кліп:
Підтримали гурт і українці.
8 липня на Atlas Weekend після завершення виступу вокаліст Wildways крикнув зі сцени фразу “Боже, бережи царя”. Глядачі відповіли відомою кричалкою: “Путін – х*йло”.
А ось у цьому кліпі заспівали українською мовою і із синьо-жовтим прапором України.
Wildways гурт із Брянська.
- Двоє солістів Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ повідомили, що не братимуть участі в шоу на телеканалі “Україна”, тому що в ньому з’явиться російський співак Валерій Меладзе.