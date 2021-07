Про це розповідають #Букви.

У соцмережах обурилися виступом гурту, а саме через слова у пісні: “This is my country, welcome to the Crimea shores” (“Це моя країна, ласкаво просимо на берег Криму”). Проте наступний рядок пісні – “80 percent of us never cared about it at all” (“80 відсотків з нас взагалі це не хвилює”).

Текст пісні більше схожий на тролінг чинної російської влади та загалом життя в Росії.

This is my country, we are on top of the world

I never heard anything bad about our people at all

This is my country, welcome to the Crimea shores

80 percent of us never cared about it at all

У самому ж кліпі можна побачити кадри того, як російські поліціянти розганяють ЛГБТ-марші, б’ють та затримують людей на мітингах. Показується і “традиційний” ямковий ремонт доріг, коли у калюжі закидають свіжий асфальт.

А ведучий теленовин “під кайфом” закликає прийти на вибори та проголосувати: “Put your voice in”.

А ще показують кадри розрухи в російській глибинці.

“Пока с голоду дохнет запад,

Я балдею в Анапе.

Пока у них гей-пропаганда

У нас Кисель стелит правду-матку.

Мы президентом сделали Трампа,

Чтобы вам жилось адекватно.

А нам выборы не всрались

У нас и так всё за*бись!”

Варто зазначити, що самим росіянам сподобалася пісня та кліп:

Підтримали гурт і українці.

8 липня на Atlas Weekend після завершення виступу вокаліст Wildways крикнув зі сцени фразу “Боже, бережи царя”. Глядачі відповіли відомою кричалкою: “Путін – х*йло”.

А ось у цьому кліпі заспівали українською мовою і із синьо-жовтим прапором України.

Wildways гурт із Брянська.