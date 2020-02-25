На аукціоні в Парижі продали роботу "Мона Ліза" французького вуличного художника Франка Слама, більш відомого під псевдонімом Invader.

Про це повідомляє газета Le Figaro.

Уточнюється, що робота виконана з 330 кубиків Рубика.

За даними видання, ціна роботи становить €480 200 . Раніше фахівці оцінювали роботу в €120-150 тис.

Хто став володарем цього примірника сучасного мистецтва, поки не повідомляється.

Фото: AFP

Робота “Рубик Мона Ліза” була зібрана в 2005 році анонімним французьким художником під псевдонімом “Загарбник” (Invader), який ховає своє обличчя під маскою. Автору потрібно було 330 кубиків, щоб зібрати з них Джоконду. Як повідомили аукціоністи, “серед його робіт з кубиків Рубика” Мона Ліза “стала найближчою до оригіналу”.

Фото: @Articurial

Вперше вуличний художник став популярним завдяки мозаїчним роботам за мотивами відеогри Space Invaders. Інші роботи французького художника можна побачити на понад 77 вулицях в 33 країнах світу. Як зазначає автор, він став першовідкривачем нового напряму в живопису – “рубик-кубізм”.