Аукціонний дім Christie's продав роботу "Everydays – The First 5000 Days" американського цифрового художника Майка Вінкельманна (відомого як Beeple) за 69,3 млн доларів.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Лот був представлений у вигляді невзаємозамінного токена (NFT) – унікального цифрового активу на блокчейні, що гарантує право власності на твір цифрового мистецтва.

Сума в $69,3 млн стала рекордною для NFT (цифрового арту).

Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт (наприклад, твір мистецтва).

Сама робота “Everydays – The First 5000 Days” – це JPG-файл, цифровий колаж з усіх малюнків художника, які той щодня публікував у Мережі протягом п’яти тисяч днів (з 2007 року).

Онлайн-аукціон проходив протягом двох тижнів. Торги почалися зі стартової ціни в 100 доларів. А за годину до кінця аукціону було подано понад 180 заявок.

В останні секунди торгів надійшло стільки заявок, що аукціон продовжили на дві хвилини. В результаті остаточна вартість лота перевищила 60 млн доларів.

Як відзначили в Christie’s, вартість роботи Beeple стала третьою за розміром аукціонною ціною за твір художника (серед нині живих): після Джеффа Кунса (91,1 млн доларів) і Девіда Хокні (90,3 млн доларів).

Робота Вінкельманна – перший цифровий твір у вигляді NFT-токена, який було виставлено на торги Christie’s (за всю 255-річну історію аукціонного дому). І це вперше Christie’s під час торгів приймав для оплати криптовалюту Ethereum.

Майк Вінкельманн – 39-річний американський художник, який свого часу працював графічним дизайнером. У 2007 році він вирішив в якості хобі кожного дня малювати по одній унікальній картині. Він викладав свої роботи в різних жанрах і з різноманітними сюжетами в соціальних мережах.

Художник творить під псевдонімом Beeple. Його цифрові твори зображують химерні, іноді кумедні, часом страшні і гротескні картини.

Варто відзначити, що невзаємозамінні токени все частіше продаються на різних аукціонах.

Наприклад, не так давно співачка і художниця Граймс (кохана Ілона Маска) продала колекцію цифрових творів мистецтва “WarNymph” майже за 6 мільйонів доларів. Торги відбувалися на майданчику Nifty Gateway.

Американський рок-гурт “Kings of Leon” випустив альбом “When You See Yourself” у вигляді серії цифрових токенів.

Бренд RTFKT Studios, який займається створенням віртуальних кросівок, разом з крипто-художником FEWOCiOUS влаштував аукціон зі своїми товарами через блокчейн і заробив $3,1 млн за сім хвилин.

А співзасновник і голова Twitter Джек Дорсі виставив на криптоаукціон свій перший твіт (у форматі NFT-токена), написаний у березні 2006 року.

На думку фахівця Christie’s Ноа Девіса, потенціал того, що цифровий арт “зруйнує традиційну модель аукціонів творів мистецтва, величезний”.

Він пояснив, що “відсутність предметності” у NFT означає, що аукціонні дома не несуть жодних витрат, необхідних для зберігання, обробки, каталогізації, фотографування і страхування фізичного твору мистецтва. Це робить реалізацію NFT “дійсно привабливою можливістю” для аукціонних домів.