Лот виставлений на сайті аукціону Car and Classic.

Відомо, що Cadillac Fleetwood Brougham 1975 року купив сам Елвіс Преслі – це єдине авто, коли-небудь зареєстроване на його ім’я.

У представника автомобілів, які вважаються останніми вісниками днів слави Cadillac 8,2-літровий двигун V8, знаменита Богиня на капоті (яку музикант особисто вказав у замовленні) та люк на даху. В часи короля рок-н-ролу цей автомобіль коштував 12 512 доларів.

Елвіс Преслі особисто купив це авто 26 вересня 1974 року в автосалоні Madison Cadillac Inc. Він їздив на цьому автомобілі протягом майже двох років і подарував його своєму лікареві у 1976 році. Той користувався ним до 1985 року, коли його придбав нинішній продавець.

Серед документів є копія оригінальної форми замовлення (підписана особисто Елвісом Преслі) і лист доставки. Номера – “1-Elvis”.

Все з моменту, як король рок-н-ролу сів за кермо в 1974 році, автомобіль жодного разу не реставрували. Колір і фарба – оригінальні, ніде немає слідів корозії металу. І хоч кермо тріснуло і розкололося, а вініл на деяких ділянках розколотий або витягнутий, решта збережене чудово. Сидіння, оббиті якісним і дуже старовинним велюром, усі в хорошому стані.

“Наповнення” автомобіля оригінальне, за винятком акумулятора та вимикача, встановленого в моторному відсіку. Автомобіль досі у робочому стані, однак давно уже не використовувався.

Власник наголошує: це звичайне ретро авто, класичне та якісне. Але що його робить незвичайним – це те, що це не просто Cadillac, а Королівський Cadillac – адже в ньому їздив сам король рок-н-ролу.