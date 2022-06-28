В першому добовому аукціоні на розподіл пропускної спроможності міждержавного перетину в напрямку Румунії НЕК "Укренерго" реалізувало всі доступні 100 МВт в кожній годині доби. День постачання електроенергії для цього аукціону – 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.

Завдяки високій конкуренції на торгах в більшості годин ціна, за якою учасники аукціону викупали перетин, була значно вище середнього. Мінімальна кількість учасників аукціону на розподіл перетину в окрему годину доби склала 7 компаній, максимальна – 8 компаній.

Найменша гранична ціна за передачу 1 МВт*год склалася лише в трьох окремих годинах доби і становила від 1,47 тис. грн до 1,68 тис. грн. В решту годин ціна коливалася вже від 3 тис. грн/МВт*год до 6 тис. грн./МВт год (в години вечірнього максимуму споживання електроенергії). В попередні періоди максимальні ціни в години пік в напрямку країн ЄС не первищували 3 тис. грн./МВт*год.

Переможцями аукціону стали п’ять компаній: “Артлекс-Енерджі”, “ДТЕК Західенерго”, “ЕРУ Трейдінг”, “ЛЕ Трейдінг Україна”, “Нексттрейд”. Кожна з них викупила певний обсяг перетину в різні години доби.

27 червня оператори системи передачі (ОСП) континентальної Європи ENTSO-E визнали, що “Укренерго” разом з операторами Румунії, Словаччини та Угорщини виконали всі необхідні для цього технічні передумови.

Довідка. ENTSO-E – європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 39 країнах європейського континенту. Організація створена у липні 2009 року. Станом на 2021 р. мережа у своїй структурі має 5 галузевих груп, які координують забезпечення безпечної та оптимальної роботи мережі Європи в реальному часі, підтримує та розробляє комунікаційну інфраструктуру, забезпечує координацію захисту критичної інфраструктури, розробляє правила координації, веде класифікацію та оцінку ризиків, займається плануванням та стратегіями розвитку.