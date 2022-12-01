Про це повідомляє El Confidencial.
Зазначається, що це вже третій конверт, у якому знаходилась вибухівка.
Перший вчора було надіслано у посольство України у Мадриді, внаслідок чого постраждав один співробітник.
Другий конверт було відправлено на адресу компанії у Сарагосі, яка надавала Україні ракетні установки.
У ніч на 1 грудня було знайдено вже третій аналогічний конверт, який надіслали на військово-повітряну базу в Торрехон-де-Ардос, що поблизу Мадрида.
У міністерстві внутрішніх справ Іспанії повідомили, що підозрілий конверт виявила системи безпеки на Зональній базі Торрехон-де-Ардос. Зазначається, що провівши рентгенівську перевірку конверта, були виявлені ознаки “якого механізму”. Лист було адресовано Супутниковому центру.
Розслідуванням справи займатиметься національна поліція Іспанії.
- У ніч на 3 листопада у Відні невідомі особи намалювали на українській інсталяції літеру “Z”, яка стала символом повномасштабного вторгнення РФ в Україну.