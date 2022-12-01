На авіабазі у Мадриді, яка ділиться з Україною розвідданими, виявили підозрілий пакет, у якому знаходилась вибухівка. Аналогічна посилка вчора була надіслана на адресу посольства України у Мадриді, через яку постраждав один зі співробітників відомства.

Про це повідомляє El Confidencial.

Зазначається, що це вже третій конверт, у якому знаходилась вибухівка.

Перший вчора було надіслано у посольство України у Мадриді, внаслідок чого постраждав один співробітник.

Другий конверт було відправлено на адресу компанії у Сарагосі, яка надавала Україні ракетні установки.

У ніч на 1 грудня було знайдено вже третій аналогічний конверт, який надіслали на військово-повітряну базу в Торрехон-де-Ардос, що поблизу Мадрида.

У міністерстві внутрішніх справ Іспанії повідомили, що підозрілий конверт виявила системи безпеки на Зональній базі Торрехон-де-Ардос. Зазначається, що провівши рентгенівську перевірку конверта, були виявлені ознаки “якого механізму”. Лист було адресовано Супутниковому центру.

Розслідуванням справи займатиметься національна поліція Іспанії.