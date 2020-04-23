На атомному авіаносці "Теодор Рузвельт" ВМС США протестували весь екіпаж. У 777 осіб підтвердили COVID-19.

Про це повідомили в ВМС США.

У повідомленні зазначили, що 99% тестів членів екіпажу вже готові. У 3919 людини він виявився негативним. 777 осіб – заражені коронавірусом.

Авіаносець вже місяць стоїть в порту, припинивши операцію через спалах COVID-19 на борту.

Більшу частину команди, тобто 4196 моряків, перевели на берег. Всі вони в обсервації.

Ще 6 осіб госпіталізували, а один моряк помер.

Тепер на авіаносці проводять санобробку і продовжують огляд моряків.