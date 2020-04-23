Про це повідомили в ВМС США.
У повідомленні зазначили, що 99% тестів членів екіпажу вже готові. У 3919 людини він виявився негативним. 777 осіб – заражені коронавірусом.
Авіаносець вже місяць стоїть в порту, припинивши операцію через спалах COVID-19 на борту.
Більшу частину команди, тобто 4196 моряків, перевели на берег. Всі вони в обсервації.
Ще 6 осіб госпіталізували, а один моряк помер.
Тепер на авіаносці проводять санобробку і продовжують огляд моряків.
- 2 квітня на американському авіаносці USS Theodore Roosevelt близько 80 військовослужбовців заразилися коронавірусом.