Про це повідомляє видання The Local.
Одним із ключових правил буде обов’язкове носіння захисних масок для обличчя усіма пасажирами старше 6 років.
Інші заходи, узгоджені міністрами під час відеоконференції, включають в себе зобов’язання авіакомпаній частіше дезінфікувати літаки і забезпечувати безпечні дистанції (навіть якщо це призводить до довгих черг в аеропортах).
Варто відзначити, що більшість авіакомпаній вже зобов’язують пасажирів носити маски під час посадки в літак і на борту повітряного судна. При цьому діти часто звільняються від цієї вимоги.
Захисні маски також є обов’язковими в багатьох європейських аеропортах.
Авіакомпанії часто видають суворі правила щодо носіння масок і попереджають пасажирів, що їм буде відмовлено в посадці в літаки, якщо вони не виконають їх, повідомляє Europost. Наприклад, авіакомпанія easyJet рекомендує для забезпечення повної безпеки замінювати маски кожні чотири години.
- Американські авіаперевізники погодилися затвердити єдиний список правил, що передбачає заборону на подорож без захисної маски. Ті, хто відмовляться її надягати, можуть потрапити в “чорний список”.