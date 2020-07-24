Міністри транспорту країн Євросоюзу досягли домовленості про різні заходи в сфері охорони здоров'я, які будуть вводитися на борту літаків, що літають над континентом, а також в аеропортах в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє видання The Local.

Одним із ключових правил буде обов’язкове носіння захисних масок для обличчя усіма пасажирами старше 6 років.

Інші заходи, узгоджені міністрами під час відеоконференції, включають в себе зобов’язання авіакомпаній частіше дезінфікувати літаки і забезпечувати безпечні дистанції (навіть якщо це призводить до довгих черг в аеропортах).

Варто відзначити, що більшість авіакомпаній вже зобов’язують пасажирів носити маски під час посадки в літак і на борту повітряного судна. При цьому діти часто звільняються від цієї вимоги.

Захисні маски також є обов’язковими в багатьох європейських аеропортах.

Авіакомпанії часто видають суворі правила щодо носіння масок і попереджають пасажирів, що їм буде відмовлено в посадці в літаки, якщо вони не виконають їх, повідомляє Europost. Наприклад, авіакомпанія easyJet рекомендує для забезпечення повної безпеки замінювати маски кожні чотири години.