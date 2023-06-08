На багатьох ділянках фронту в Україні тривають важкі бої – британська розвідка

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
Фахівці наголосили, що на більшості цих ділянок перевагу мають саме українські сили.
Щодо російських військ, то вони, імовірно, отримують накази знову почати наступальні дії.
Зокрема чеченські підрозділи очолили невдалу спробу взяти місто Мар’ївка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року.
У британській розвідці також прокоментували ситуацію на Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС. Фахівці зауважили, що протягом 8 червня, імовірно, рівень води почне спадати.
Також у розвідці додали, що російські обстріли заважають проводити евакуацію мирних мешканців із затоплених районів регіону.
- Російській окупаційні війська не були готовими до наслідків підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Після знищення греблі, унаслідок затоплення загарбники зазнали великих втрат як у живій силі, так і у техніці.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони перейшли від оборонних до наступальних дій на Бахмутському напрямку.