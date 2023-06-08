На багатьох ділянках фронту в Україні тривають важкі бої – британська розвідка

За даними британських розвідників в умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту в Україні тривають важкі бої.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Фахівці наголосили, що на більшості цих ділянок перевагу мають саме українські сили.

Щодо російських військ, то вони, імовірно, отримують накази знову почати наступальні дії.

Зокрема чеченські підрозділи очолили невдалу спробу взяти місто Мар’ївка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року.

У британській розвідці також прокоментували ситуацію на Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС. Фахівці зауважили, що протягом 8 червня, імовірно, рівень води почне спадати.

Також у розвідці додали, що російські обстріли заважають проводити евакуацію мирних мешканців із затоплених районів регіону.