Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Бахмут тримається попри все, і хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають постійні спроби російських наступів. Соледар також тримається, хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко, наголосив Зеленський.

Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті.

8 січня командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара.

Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах.

Президент закликав пам’ятати, що всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов’язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом.

Він висловив вдячність всім нашим захисникам і захисницям, які діють саме так, які усвідомлюють, що їхня особиста стійкість, їхня особиста міцність і результативність дають стійкість, міцність і результативність усій державі. І зауважив, що нині обороняється вся держава, де б за неї не відбувалися бої.

Водночас влада готується до дипломатичних заходів, які заплановані на цей тиждень. Наразі, повідомив Зеленський, очікуємо хороші новини для нашої держави, хороші рішення, які додатково посилять оборону.

Глава держави наголосив, що світ знову побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли у Москві звітували про нібито “мовчання” армії. Чергові погрози російських посадовців Європі та світу.

Все це тоді, коли у Москві щось там розповідали про нібито “перемир’я”.

Президент заявив, що жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює.