Про це повідомило Military Media Center.
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що після того, як українські захисники виснажували “вагнерівців” — росіяни змушені залучати до боїв спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.
За його словами, з обох боків триває жорсткий характер бою.
“Ворог перейшов до так званої “сирійської” тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована”, — зазначив Сирський.
Вчора командувач перебував на найгарячіших ділянках фронту на Бахмутському напрямку. Він заслухав ситуацію щодо оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення. Сирський відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та преміями.
- Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про те, що у разі необхідності влада ухвалить рішення про виведення українських військ з Бахмута.
- У Міністерстві оборони України розтлумачили, про що йдеться, коли говорять, що “в Бахмуті тривають бої”. Представники відомства стверджують, що ситуація в місті та на Бахмутському напрямку постійно моніториться, аналізується та регулюється відповідно до обставин на місці.
- 7 квітня повідомлялося, що останніми днями російські війська відновили певну активність у битві за Бахмут, після того, як з кінця березня їхнє просування зупинилося.