У Бахмуті ситуація залишається складною, але контрольованою. Російські військові перейшли до "сирійської" тактики, яка передбачає випалення землі, знищення вогнем будівель та позицій.

Про це повідомило Military Media Center.

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що після того, як українські захисники виснажували “вагнерівців” — росіяни змушені залучати до боїв спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

За його словами, з обох боків триває жорсткий характер бою.