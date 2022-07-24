На Бахмутському напрямку росіяни зазнали значних втрат – Генштаб

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстріляв райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля і Старі Вирки Сумської області.
На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії по населеним пунктам області.
На Слов’янському напрямку зафіксували обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. І знову, вже традиційно, без жодного успіху, зазначили у Генштабі.
На Краматорському напрямку ворог також здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії по населеним пунктам. Українські воїни вже вкотре відбили штурми противника в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли.
На Бахмутському напрямку противник обстріляв наші війська поблизу Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів. На окремих ділянках російські окупанти ще й ведуть повітряну розвідку БпЛА.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва. Українські захисники теж в боргу не залишаються, запевнили у пресслужбі.
У Генштабі також наголосили, що поза пунктами базування ворог утримує три носії високоточної зброї, тож закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
“Окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив”, – йдеться у зведенні.
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