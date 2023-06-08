Джерело: Ганна Маляр/Telegram
Тоді як на Куп’янському, Шахтарському напрямках — ворог завдає авіаційних ударів, здійснює обстріли.
Водночас на Авдіївському та Лиманському напрямках противник також робить спроби наступати, але безрезультатно.
На Мар’їнському — тривають бої. Маляр наголосила, що українські захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат.
Щодо ситуації на півдні, заступниця міністра поінформувала, що наразі тривають бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.
Натомість на Запорізькому напрямку в районі Оріхова росіяни в активній обороні.
Раніше у Генштабі повідомили, що РФ продовжує вести війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує застосовувати тактику терору, створює катастрофічні ситуації на території України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр. Протягом цієї доби на зазначених ділянках фронту відбулось 26 бойових зіткнень.
- Станом на 8 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що українська армія має достатньо зброї, щоб почати контрнаступ, і ця операція дасть країні довгоочікувану перемогу, потрібну для вступу в НАТО.
- Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема всюдиходи Bandvagn 206.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони перейшли від оборонних до наступальних дій на Бахмутському напрямку.