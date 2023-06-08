Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про бойову ситуацію на сході та півдні країни. Зокрема Бахмутському напрямку ведуться активні дії наших військ. Тривають бої. Подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безрезультатно.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Тоді як на Куп’янському, Шахтарському напрямках — ворог завдає авіаційних ударів, здійснює обстріли.

Водночас на Авдіївському та Лиманському напрямках противник також робить спроби наступати, але безрезультатно.

На Мар’їнському — тривають бої. Маляр наголосила, що українські захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат.

Щодо ситуації на півдні, заступниця міністра поінформувала, що наразі тривають бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.

Натомість на Запорізькому напрямку в районі Оріхова росіяни в активній обороні.

Раніше у Генштабі повідомили, що РФ продовжує вести війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує застосовувати тактику терору, створює катастрофічні ситуації на території України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр. Протягом цієї доби на зазначених ділянках фронту відбулось 26 бойових зіткнень.