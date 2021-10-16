У суботу вранці на індонезійському острові Балі стався землетрус магнітудою 4,8, внаслідок чого загинули, щонайменше, три людини.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Потужний землетрус стався в районі Банджар Вангсіан, його глибина склала 10 км. Інцидент зачепив райони Карангасем і Банглі, що на східній стороні туристичного острова.

Зазначається, що двоє людей загинули внаслідок зсуву, який стався через землетрус, а третя, трирічна дівчинка, загинула через падіння уламків.

“Всі постраждалі від землетрусу були евакуйовані, а дані про збитки все ще збираються агентством щодо пом’якшення наслідків стихійних лих Балі”, – заявив представник пошуково-рятувального агентства країни Геде Дармад.

За його словами, рятувальні служби евакуювали людей через озеро, оскільки дорога до постраждалого району була відрізана зсувом.

В інших частинах Балі значної шкоди завдано не було, проте землетрус відчувався і на сусідньому острові Ломбок.

Балі знову відкрився для іноземних туристів в четвер після 18 місяців пандемічних обмежень, але очікується, що вони почнуть прибувати тільки в кінці цього місяця.