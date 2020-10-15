У Міністерстві оборони України розробили законопроєкт "Про Військову поліцію" – на виконання указу президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в листі міністерства до Кабінету Міністрів, який опинився у розпорядженні експертної організації StateWatch.

У документі зазначається, що неназваний “заступник керівника Офісу президента” на початку липня направив листа Міністерству оборони, в якому говорилося про необхідність розробки і внесення на розгляд Верховної Ради законопроєкту про створення в системі Міноборони Військової поліції як правоохоронного органу.

Відповідне завдання Володимир Зеленський поставив у листопаді 2019 року.

У Міноборони в зв’язку з цим повідомили, що на виконання цього “завдання” Банкової був розроблений законопроєкт “Про Військову поліцію”, який 2 червня 2020 року направили на погодження “до заінтересованих органів держвлади”.

Законопроєкт погодили Мінекономрозвитку, Міністерство цифрової трансформації, Служба безпеки, Національне антикорупційне бюро і Міністерство інфраструктури.

Водночас свої зауваження висловили Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, МВС, Національна гвардія, Національна поліція і Державне бюро розслідувань.

У Міноборони уточнили, що в процесі погоджувальних нарад більшість розбіжностей було врегульовано.

При цьому міністерство попросило Кабмін поставити питання перед Офісом президента про продовження терміну виконання завдання до 1 жовтня 2020 року.

Дане прохання в Міноборони аргументували тим, що доопрацювання законопроєкту з урахуванням проведених погоджувальних процедур, проведення повторного погодження, а також проведення правової експертизи законопроєкту Мін’юстом, розгляд його в Уряді потребують додаткового часу.

З урахуванням цього листа в організації StateWatch дійшли висновку, що Банкова “форсує створення військової поліції”.