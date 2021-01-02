На Банковій працюють над організацією Азійського турне президента України Володимира Зеленського в другому півріччі 2021 року.

Про це розповів у своїй статті для видання ZN.UA заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, основними напрямками турне повинні стати Південна Корея, В’єтнам, Таїланд, Сінгапур.

“Працюємо над організацією Азійського турне президента України у другому півріччі 2021 року. Маємо чимало економічних інтересів у Кореї, В’єтнамі, Таїланді, Сінгапурі — це і будуть основні напрямки зазначеного турне”, – наголосив Жовква.

Коментуючи відносини з Китаєм, заступник голови ОПУ розповів, що ключовим завданням тут є “розвиток взаємовигідної торговельно-економічної співпраці”. Передусім ідеться про подальше нарощування обсягів експорту української продукції до Китаю, розширення номенклатури товарів, що експортуються, зміцнення позицій на китайському ринку українських виробників сільськогосподарської продукції.

“Актуальним завданням залишатиметься залучення китайської сторони до реалізації окремих інфраструктурних проєктів в Україні”, – уточнив Жовква.

Крім того, за його словами, “повноцінно повинна відкритися для України Індія – для цього є всі необхідні передумови”.

Також цього року планується відкрити нові можливості для просування українських інтересів у державах Перської затоки – ОАЕ, Саудівській Аравії та Катарі.

“Участь України у Всесвітній виставці EXPO-2020 в Дубаї, де вперше буде представлено окремий повноцінний павільйон, самостійно побудований Україною, стане важливою подією для нашої держави, з погляду як іміджу, так і презентації її економічного потенціалу”, – розповів Жовква.