Про це йдеться у матеріалі #Букв “Єрмак проти Богдана, Або чому хочуть звільнити голову ЦВК”.

Джерела #Букв кажуть, що Діденко був у п’ятницю на Банковій і там йому і озвучили пропозицію “піти за власним”, або гірше буде.

Як стверджують джерела #Букв, проблеми в Діденка почались ще до того, як ЦВК взялась за місцеві вибори.

“Насправді, в ЦВК вже давно ходять чутки про відставку Діденка і що ним не задоволені на Банковій. Правда, точну причину ніхто не знає. Здогадуються, що там є якась особиста неприязнь, яка час від часу дається в знаки на нарадах. Що його відправлять у відставку говорили ще місяць тому”, – каже співрозмовник #Букв.

“Вони йому просто не довіряють”, – додає ще одне джерело в ЦВК.

Ультиматум Банкової виглядає так – або Діденко і його люди пишуть заяви про звільнення, або звільняють увесь склад ЦВК.

“Вони просто восени можуть внести зміни в закон про ЦВК, скоротити його склад до 13 осіб і під цим приводом звільнити всіх. Минулорічне голосування, коли “Батьківщина” і ОПЗЖ не протестували проти дострокової зміни складу, розв’язує Банковій руки”,- зауважив в розмові з #Буквами один з членів ЦВК.

Хоча теоретично президент може звільнити і цю 5-ку окремо, таке право йому закон дає, просто жоден президент досі окремих членів ЦВК не звільняв.