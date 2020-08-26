Зустріч радників лідерів держав-учасниць "нормандського формату", яка була перенесена через відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна, може відбутися на початку вересня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, інформує пресслужба Офісу глави держави.

“Наскільки мені відомо, там термінове відрядження у радника президента Французької Республіки Еммануеля Макрона – пана Бонна, тому домовилися всі радники щодо несуттєвої зміни дати – на декілька днів”, – зазначив Зеленський.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що зараз обговорюється дата зустрічі в перших числах вересня.

“Пан Бонн зателефонував мені кілька днів тому й попросив перенести у зв’язку з відрядженням. Сьогодні обговорюються дати – це перші числа вересня. Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться”, – наголосив Єрмак.