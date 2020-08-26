Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, інформує пресслужба Офісу глави держави.
“Наскільки мені відомо, там термінове відрядження у радника президента Французької Республіки Еммануеля Макрона – пана Бонна, тому домовилися всі радники щодо несуттєвої зміни дати – на декілька днів”, – зазначив Зеленський.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що зараз обговорюється дата зустрічі в перших числах вересня.
“Пан Бонн зателефонував мені кілька днів тому й попросив перенести у зв’язку з відрядженням. Сьогодні обговорюються дати – це перші числа вересня. Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться”, – наголосив Єрмак.
- Напередодні повідомлялося, що зустріч у “нормандському форматі” на рівні радників глав держав, яка мала відбутися у п’ятницю, 28 серпня, перенесли.