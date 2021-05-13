Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого цитує пресслужба ОПУ.

На Банковій зазначають, що “поки зарано озвучувати деталі”, “процес узгодження умов зустрічі триває”.

“Звичайно, було б правильно провести переговори якомога швидше. Ситуація вимагає швидких реакцій”, – зазначив Єрмак.

На думку голови ОПУ, однією з головних тем потенційної зустрічі Зеленського та Путіна може бути “детальний аналіз стану виконання домовленостей”, які були досягнуті на зустрічі лідерів “нормандської четвірки” в Парижі у грудні 2019 року.

“Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні”, – повідомив Єрмак.

Він також запевнив, що Україна не має наміру замінювати переговорний процес у “нормандському форматі” двосторонніми перемовинами президентів України та Росії.

За словами Єрмака, на Банковій хочуть “використовувати різні формати та дипломатичні можливості для завершення конфлікту й встановлення миру на Донбасі”. В ОПУ наголосили, що “цього неможливо досягнути без участі у переговорах російської сторони”.

В ОПУ запевнили, що інші країни-учасниці “нормандського формату” (Німеччина та Франція) підтримують “прагнення України до активізації діалогу”.

“Західні друзі України підтримують нас, і ми діємо так, що кожна наша ініціатива – абсолютно зрозуміла й передбачувана для наших партнерів. Зокрема це стосується й питання про переговори двох лідерів – України та Росії”, – процитували в ОПУ Єрмака.

Як відомо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував лідеру РФ Володимиру Путіну зустрітися “у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна”.

У відповідь на це Путін заявив, що готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Москві “в будь-який зручний час”, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.

Згодом стало відомо, що Володимир Зеленський доручив очільнику ОПУ Андрієві Єрмаку організувати його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

“Я дійсно запропонував – і це чули – зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв’язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, місто, де ми можемо зустрітися”, – заявив тоді Зеленський.

Згодом він назвав Ватикан “ідеальним місцем” для діалогу з Путіним.