Висловлювання прессекретарки президента України Володимира Зеленського – Юлії Мендель про "українську російську мову" є її особистою думкою.

Про це заявив в інтерв’ю “Радіо НВ” заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ведуча попросила його прокоментувати нещодавні заяви Юлії Мендель та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо мови.

У відповідь Тимошенко наголосив, що ОПУ “не порушує мовне питання”.

“Ми, навпаки, не порушуємо мовне питання. Я думаю, що це окрема думка і прессекретаря президента, і міністра внутрішніх справ щодо того, що немає монополії на російську мову у однієї країни (Російської Федерації, ред.). Ось і все”, – наголосив Тимошенко.

(На відео – з 25:00)

Варто зазначити, що 30 березня очільник МВС Арсен Аваков публічно став на захист російської мови в Україні та назвав себе “російськомовним націоналістом”. Міністр висловив думку, що Україна має не відмовлятися від російськомовних письменників минулого та розвивати російську мову в країні зараз.

“Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток НАШОЇ російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і надати їй можливість вільно розвиватися”, — заявив Аваков.

А уже на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” прессекретарка президента Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.