Про це розповів в інтерв’ю телеканалу “Україна 24” перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов.

У даному контексті він нагадав про передвиборче гасло Володимира Зеленського: “Весна прийде – саджати будемо”.

“Головна причина – відсутність гучних справ, які компетентний орган повинен розслідувати, виявляти та доводити до свого завершення. Це головна причина. Безумовно, це непросте завдання, але, з усім тим, як сказав президент, весна прийшла, і всі чекають якоїсь справедливості, видимих результатів, як ця справедливість затріумфує, буде реалізована в такій ситуації генпрокуратурою (Офісом генпрокурора, – ред.)”, – зазначив Трофімов.

При цьому він запевнив, що влада не ставить завдань “політично когось переслідувати – опонентів, опозицію”.

“А все-таки немає сумнівів у українців, що було скоєно багато якихось економічних злочинів… Ми ж не є компетентними органами. Тому це і є завдання прокуратури й усіх органів виявляти та доводити до реалізації”, – додав Трофімов.

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(На відео – з 27:47)

Раніше Володимир Зеленський прокоментував роботу Руслана Рябошапки, зазначивши, що той “не показав результат”.

“Ви знаєте, що ми з ним пройшли довгий шлях, і на передвиборчій кампанії. Нехай там голосують депутати, як хочуть. Але моя особиста думка дуже проста: немає результату – не маєш займати місце. Я, президент, ставлю перед собою те ж саме. Які б ми не були гарні, з гарними побажаннями, очима, кроками і відкритим серцем. Якщо немає в тебе результату – до побачення. Мало того, мені здається, що справедливо – коли ти сам про це говориш“, – наголосив Зеленський.