На Банковій не виключають проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним ще до переговорів у "нормандському форматі", але при дотриманні деяких умов.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу новопризначений голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Що стосується зустрічі з Володимиром Путіним, це рішення буде приймати президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч є необхідною, вона може стати кроком для отримання дійсних результатів від переговорів у “нормандському форматі”, ми це не виключаємо”, – наголосив він.

Єрмак уточнив, що зараз жодних домовленостей із приводу зустрічі немає, і переговорів з даного приводу не було.

“Поки що жодних домовленостей, жодних розмов на цю тему не було”, – заявив він.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.

Варто відзначити, що наступна зустріч лідерів країн у “нормандському форматі” (Україна, Франція, Німеччина, Росія) запланована на квітень цього року.