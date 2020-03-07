Про це розповів в інтерв’ю телеканалу “Україна 24” перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов.

“Називалося прізвище Тігіпка, називалося прізвище Хорошковського. Ці кадри розглядалися, з ними діалог був. Він був закритим. Президент сам вів цей діалог, і може відповісти в деталях, як він приймав це рішення, і чому воно було прийнято. На мій погляд, рішення по Денису Анатолійовичу (Шмигалю – ред.) дуже мудре і правильне, тому що воно якраз відповідає і сподіванням, і профілю, і компетенції”, – наголосив Трофімов.

Він додав, що Шмигаль розуміє, що таке виробництво, промисловість, і що таке економіка.

“І він попрацював головою ОДА. Він на місцях бачив, як живуть люди, розуміє це добре, і продовжує зрозумілу політику, щоб життя простих українців стало кращим”, – вважає Трофімов.

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Раніше #Букви писали, що у президента Володимира Зеленського було два сценарії пошуку прем’єра. Один із них – залучити когось із “бувалих” політиків. Зокрема, розглядалися Хорошковський і Тігіпко.