Візит президента України Володимира Зеленського до Оману не був офіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.

Про це йдеться у відповіді керівника Офісу президента на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка.

Документ підписував уже колишній очільник ОПУ Андрій Богдан.

“Щодо офіційного статусу цього візиту.., ініціатора візиту (українська чи оманська сторона), обґрунтування його доцільності та строків здійснення, мети… зазначаємо, що поїздка президента України до Оману не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти. Відтак організаційно-протокольне забезпечення поїздки президента України до Оману не здійснювалося, делегація не передбачалася”, – зазначається у відповіді ОПУ.

У документі також вказано, що вся інформація про вартість проживання Зеленського з дружиною в п’ятизірковому готелі в Омані і авіаперельоту буде відображена в його декларації.

В Офісі президента не стали уточнювати, скільки співробітників Управління держохорони забезпечували безпеку Зеленського під час поїздки, аргументуючи, що це державна таємниця.