Президент України Володимир Зеленський у 2019 році здійснив 8 офіційних і 5 робочих візитів до 12 іноземних держав. Водночас в Офісі президента відсутні дані про його поїздку до Оману на початку поточного року.

Про це йдеться у відповідях Офісу президента на запити “Українських Новин”.

Згідно з документом, у середньому Зеленський здійснював по 2 закордонних візити на місяць. Перший робочий візит у статусі президента відбувся в європейські інституції в Брюссель (Бельгія) через три тижні після інавгурації (4-5 червня).

Там Зеленський провів зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польщі Анджеєм Дудою і на даний момент вже колишнім керівництвом Європейської ради та Європейської комісії.

Перший офіційний візит президент України здійснив до Франції 17 червня, де зустрівся з лідером цієї країни Еммануелем Макроном.

Наступного дня, 18 червня, Зеленський відвідав із офіційним візитом Берлін, де провів першу зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Також у 2019 році відбулися офіційні візити Зеленського до Туреччини 7-8 серпня, до Польщі 31 серпня, до Латвії 16 жовтня, Естонії та Литви 26-27 листопада і Азербайджану 16-17 грудня.

З робочими візитами в 2019 році Зеленський відвідував Канаду 1-3 липня (для участі в конференції “Реформи в Україні” та зустрічі з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо), США 23-26 сентября (для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, на полях якої провів першу особисту зустріч із американським лідером Дональдом Трампом), і Японію 21-24 жовтня (для участі в церемонії інтронізації імператора Нарухіто).

Єдиною країною, яку Зеленський відвідав двічі за рік в якості глави держави, стала Франція: там у грудні відбулася зустріч у “нормандському форматі” і перші двосторонні переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

При цьому в Офісі президента не володіють інформацією про візит Зеленського до Оману на початку 2020 року. В ОПУ у відповідь на запит повідомили, що публічна інформація про зустрічі президента України з представниками Оману була розміщена на сайті глави держави, а дані про вартість поїздки та супровід Зеленського є у розпорядженні Державного управління справами та Управління державної охорони.

“Інформація щодо решти порушених у вашому запиті питань відсутня в Офісі президента України”, – сказано у відповіді.

Відтак, в ОПУ не мають інформації про дати і статус візиту або про те, з чиєї ініціативи він відбувся і якими рейсами здійснювався.

Також в Офісі президента не мають програми візиту, не знають, хто був у делегації разом із Зеленським в Омані, і чи проводив глава держави там будь-які інші зустрічі, крім вищезазначених.