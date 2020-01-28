Про це йдеться у відповідях Офісу президента на запити “Українських Новин”.
Згідно з документом, у середньому Зеленський здійснював по 2 закордонних візити на місяць. Перший робочий візит у статусі президента відбувся в європейські інституції в Брюссель (Бельгія) через три тижні після інавгурації (4-5 червня).
Там Зеленський провів зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польщі Анджеєм Дудою і на даний момент вже колишнім керівництвом Європейської ради та Європейської комісії.
Перший офіційний візит президент України здійснив до Франції 17 червня, де зустрівся з лідером цієї країни Еммануелем Макроном.
Наступного дня, 18 червня, Зеленський відвідав із офіційним візитом Берлін, де провів першу зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Також у 2019 році відбулися офіційні візити Зеленського до Туреччини 7-8 серпня, до Польщі 31 серпня, до Латвії 16 жовтня, Естонії та Литви 26-27 листопада і Азербайджану 16-17 грудня.
З робочими візитами в 2019 році Зеленський відвідував Канаду 1-3 липня (для участі в конференції “Реформи в Україні” та зустрічі з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо), США 23-26 сентября (для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, на полях якої провів першу особисту зустріч із американським лідером Дональдом Трампом), і Японію 21-24 жовтня (для участі в церемонії інтронізації імператора Нарухіто).
Єдиною країною, яку Зеленський відвідав двічі за рік в якості глави держави, стала Франція: там у грудні відбулася зустріч у “нормандському форматі” і перші двосторонні переговори з главою РФ Володимиром Путіним.
При цьому в Офісі президента не володіють інформацією про візит Зеленського до Оману на початку 2020 року. В ОПУ у відповідь на запит повідомили, що публічна інформація про зустрічі президента України з представниками Оману була розміщена на сайті глави держави, а дані про вартість поїздки та супровід Зеленського є у розпорядженні Державного управління справами та Управління державної охорони.
“Інформація щодо решти порушених у вашому запиті питань відсутня в Офісі президента України”, – сказано у відповіді.
Відтак, в ОПУ не мають інформації про дати і статус візиту або про те, з чиєї ініціативи він відбувся і якими рейсами здійснювався.
Також в Офісі президента не мають програми візиту, не знають, хто був у делегації разом із Зеленським в Омані, і чи проводив глава держави там будь-які інші зустрічі, крім вищезазначених.
- 5 січня ЗМІ опублікували фотографії, на яких був зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel – найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський у найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень. В офіційній відповіді Державного управління справами вказувалося, що Володимир Зеленський здійснив поїздку до Оману на початку січня 2020 року за чиїсь приватні кошти.