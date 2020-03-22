Уже в неділю, 22 березня, до Києва прибуде з Китаю вантажний літак Іл-76 з експрес-тестами на коронавірус COVID-19 і масками.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, це буде тільки перша партія. Наступна буде доставлена з Китаю в Україну через кілька днів.

“Лабораторні тести, експрес-тести, маски, дезінфектори, апарати ШВЛ (штучної вентиляції легенів, – ред.) і т.п. Це тільки перша партія. Наступна через декілька днів так само полетить з Китаю нашим бортом… Завтра ввечері (22 березня, – ред.) очікуємо літак у Києві!”, – написав Тимошенко ввечері 21 березня.

Опубліковано Kirill Timoshenko Субота, 21 березня 2020 р.

Як раніше повідомлялося, літак повинен доставити з КНР:

• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які “будуть розподілені по всіх куточках України”;

• 10 апаратів штучної вентиляції легенів;

• 1 млн масок, які “надійдуть в українські аптеки”;

• 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;

• 400 тисяч експрес-тестів;

• 10 тисяч літрів дезінфекційної рідини.