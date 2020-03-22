Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За його словами, це буде тільки перша партія. Наступна буде доставлена з Китаю в Україну через кілька днів.
“Лабораторні тести, експрес-тести, маски, дезінфектори, апарати ШВЛ (штучної вентиляції легенів, – ред.) і т.п. Це тільки перша партія. Наступна через декілька днів так само полетить з Китаю нашим бортом… Завтра ввечері (22 березня, – ред.) очікуємо літак у Києві!”, – написав Тимошенко ввечері 21 березня.
Опубліковано Kirill Timoshenko Субота, 21 березня 2020 р.
Як раніше повідомлялося, літак повинен доставити з КНР:
• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які “будуть розподілені по всіх куточках України”;
• 10 апаратів штучної вентиляції легенів;
• 1 млн масок, які “надійдуть в українські аптеки”;
• 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
• 400 тисяч експрес-тестів;
• 10 тисяч літрів дезінфекційної рідини.
- Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що медичні маски повинні з’явитися в українських аптеках вже в цю п’ятницю-суботу.
- До України найближчим часом поставлять тести для діагностики коронавірусу COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) для більш ніж 1 млн досліджень.