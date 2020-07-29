“Іранська воєнізована Революційна гвардія запустила балістичні ракети підземного базування в рамках навчань за участю макету авіаносця в Ормузькій протоці. Це змусило дві американські військові бази оголосити тимчасовий режим тривоги у зв’язку із запусками”, – сказано у повідомленні.

Обидві американські бази розташовані за сотні кілометрів від того місця, де проводились іранські навчання. При цьому американські військовослужбовці на базах були відправлені в укриття.