Про це повідомляє американське видання AP.
Під час іранських військових навчань були запущені балістичні ракети, й це змусило американських військових оголосити тривогу на авіаційній базі Аль-Удейд у Катарі та на базі Аль-Дафра у ОАЕ.
“Іранська воєнізована Революційна гвардія запустила балістичні ракети підземного базування в рамках навчань за участю макету авіаносця в Ормузькій протоці. Це змусило дві американські військові бази оголосити тимчасовий режим тривоги у зв’язку із запусками”, – сказано у повідомленні.
Обидві американські бази розташовані за сотні кілометрів від того місця, де проводились іранські навчання. При цьому американські військовослужбовці на базах були відправлені в укриття.
Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що Іран передав Франції “чорні скриньки” українського літака Boeing-737, збитого іранськими збройними силами в січні цього року. Зазначалося, що міжнародна команда, що складається з 20 експертів, вивчить бортові самописці.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Україна отримала від Франції запрошення направити експертів для участі в розшифровці “чорних ящиків” пасажирського літака МАУ, який зазнав аварії поблизу Тегерана в січні.