На пляжах Кнокке-Хейст, в Бельгії з'явилися окремі кабінки для засмагання.

Про це йдеться в матеріалі європейського видання Brusseles times.

Повідомляється, що таким чином пляжні міста Бельгії готуються до літа в умовах епідемії і вживають заходів, щоб забезпечити соціальну дистанцію.

“Цього достатньо, щоб без проблем провести час на пляжі – на достатній відстані один від одного”, – заявив в інтерв’ю директор пляжу Кнокке-Хейст Ентоні Віттеселе.

Віттеселе сказав, що каюти будуть працювати як “орієнтири для всіх любителів пляжного відпочинку”, допомагаючи їм слідувати рекомендаціям по соціальному дистанціюванню.