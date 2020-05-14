Про це йдеться в матеріалі європейського видання Brusseles times.
Повідомляється, що таким чином пляжні міста Бельгії готуються до літа в умовах епідемії і вживають заходів, щоб забезпечити соціальну дистанцію.
“Цього достатньо, щоб без проблем провести час на пляжі – на достатній відстані один від одного”, – заявив в інтерв’ю директор пляжу Кнокке-Хейст Ентоні Віттеселе.
Віттеселе сказав, що каюти будуть працювати як “орієнтири для всіх любителів пляжного відпочинку”, допомагаючи їм слідувати рекомендаціям по соціальному дистанціюванню.
- Уряд Бельгії затвердив план виходу країни з карантину через епідемію коронавірусу. З 4 травня обмеження почнуть скасовувати в три етапи.
- 21 квітня стало відомо, що влада Австрії має намір ще більше послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Так, з 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви.
- Влада Польщі анонсували поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.
- У Словаччині пом’якшують карантинні обмеження. Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менше 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани і бари з роботою на винос.