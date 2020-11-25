На берег архіпелагу Чатем, що в 680 км на південний схід від Нової Зеландії, викинулися понад 100 дельфінів.

Про це повідомляє Radio New Zealand.

Співробітники департаменту охорони природи, що прибули на місце події, виявили дев’яносто сім гриндів (чорних дельфінів) і три дельфіни-афалін, які вже були загиблими.

Ще 26 ссавців були живі, але дуже слабкі, тож їх довелося усипити.

Водолаз та морський фотограф Сем Уайлд розповів, що архіпелаг Чатем віддалене місце, тому навколо не так багато людей. І коли дельфінів виявили, радіодзвінок був переданий лише кільком людям.

Він також додав, що дайверам слід триматися якомога далі від води під час викидання дельфінів на берег, тому що в цьому районі мешкає популяція великих білих акул, які можуть напасти на людей в пошуках туші.