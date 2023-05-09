У Вишгороді на березі Київського водосховища знайшли тіло пілота російського гелікоптера. Ймовірно, Романа Манкишева могли збити у лютому-березні 2022 року.

Про це повідомило МВС України.

За даними міністерства, правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовий, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. При ньому було виявлена пам’ятка пілота гелікоптера Мі-24.

У Telegram начальник ГУНП Київської області Андрій Нєбитов прокоментував виявленого загиблого окупанта, назвавши його командиром.

“Командира збитого російського гелікоптера виявили сьогодні на березі Київського водосховища у Вишгороді. Льотчик Рома сплив, ймовірно, відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. “Свято – це святе!”. Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів”, — написав він.

“24 канал” повідомив, що тіло пілота знайшли працівники Київської ГЕС. За даними видання, окупантом є в старший лейтенант Манкишев Р. Г., гелікоптер якого (МІ-24) в лютому-березні 2022 року був збитий над акваторією Київського водосховища.