Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко запропонував західним союзникам формулу перемоги України та всього цивілізованого світу над РФ. Під час промови на міжнародній безпековій конференції у Вісбі "Порядок і безлад на Сході Європи" він закликав постачити потужну зброю, запровадити ембарго на російські енергоносії та зрештою пришвидшити членство України в ЄС і НАТО.

Про це політик повідомив у Facebook.

Так, Порошенко запропонував західним союзникам “Формулу перемоги”, яка складається із 5 основних елементів.

Більше зброї Україні

Лідер партії зауважив, що Україні необхідне важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Він закликав розпочати повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.

Більше санкцій проти РФ та її союзників – Білорусі, Ірану, Сирії.

Порошенко нагадав, що за 6 місяців агресії проти України РФ щодня отримувала 900 мільйонів доларів США за експорт своїх енергоресурсів. Близько 85 мільярдів доларів США заплатив ЄС. Він пояснив країнам Заходу, що їхні гроші за газ витрачаються не на підвищення добробуту простих росіян, натомість вони витрачаються на війну, на ракети, танки, вбивства українців і підготовку до війни із Заходом.

Настав час Глобальної антипутінської коаліції

Час переходити до офіційного оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на “Баварській формулі” Групи Семи – підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. За словами Порошенка, “депутінізація потрібна не тільки РФ. Світ потребує депутінізації”.

Він закликав визнати РФ державою-спонсором тероризму та притягнути до відповідальності за те, що росіяни зробили Україні та світовому порядку.

Більше фінансово-економічної підтримки України

П’ятий президент України акцентував, що країні потрібно відновити економіку, промисловість, підтримати людей.

“Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це “План Маршалла 2.0 для України”, – заявив політик.

Членство України в ЄС та НАТО

Лідер політичної партії привітав подання Україною заявки на вступ до НАТО. Порошенко наголосив, що це правильне та стратегічне рішення, яке він так довго відстоював, за його словами воно має бути якомога швидше розглянуто.