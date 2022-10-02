Про це політик повідомив у Facebook.
Так, Порошенко запропонував західним союзникам “Формулу перемоги”, яка складається із 5 основних елементів.
Більше зброї Україні
Лідер партії зауважив, що Україні необхідне важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Він закликав розпочати повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.
Більше санкцій проти РФ та її союзників – Білорусі, Ірану, Сирії.
Порошенко нагадав, що за 6 місяців агресії проти України РФ щодня отримувала 900 мільйонів доларів США за експорт своїх енергоресурсів. Близько 85 мільярдів доларів США заплатив ЄС. Він пояснив країнам Заходу, що їхні гроші за газ витрачаються не на підвищення добробуту простих росіян, натомість вони витрачаються на війну, на ракети, танки, вбивства українців і підготовку до війни із Заходом.
Настав час Глобальної антипутінської коаліції
Час переходити до офіційного оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на “Баварській формулі” Групи Семи – підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. За словами Порошенка, “депутінізація потрібна не тільки РФ. Світ потребує депутінізації”.
Він закликав визнати РФ державою-спонсором тероризму та притягнути до відповідальності за те, що росіяни зробили Україні та світовому порядку.
Більше фінансово-економічної підтримки України
П’ятий президент України акцентував, що країні потрібно відновити економіку, промисловість, підтримати людей.
“Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це “План Маршалла 2.0 для України”, – заявив політик.
Членство України в ЄС та НАТО
Лідер політичної партії привітав подання Україною заявки на вступ до НАТО. Порошенко наголосив, що це правильне та стратегічне рішення, яке він так довго відстоював, за його словами воно має бути якомога швидше розглянуто.
“Жодна інша гарантія безпеки не зрівняється з членством в НАТО або не замінить його. Якщо ми хочемо довготривалого миру, безпеки та стабільності для всіх – почнемо з миру, безпеки та стабільності в першу чергу для України. Це станеться лише після того, як Україна стане повноправним членом як ЄС, так і НАТО”, – резюмував він.
- П’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошнко закликав німецьку владу надати Україні більше зброї для протистояння з російським агресором.
- Фонд п’ятого президента України та лідера “ЄС” Петра Порошенка спільно з волонтерами ГО “Справа Громад” доставили на фронт 50 буржуйок, які замовили українські захисники.
- Петро Порошенко в етері телеканалу Sky News закликав країни Заходу посилити допомогу Україні та пояснив, чому президент РФ Володимир Путін – “брехун”.