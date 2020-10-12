На білбордах «слуг народу» в одному слові дві помилки: фото

Фотографія білборда опублікована в соцмережах.
У політичній рекламі Тетяни Руденької замість слова “освічені” написано “освіДченНі”.
Користувачі в соцмережах висміяли неграмотність авторів реклами і пожартували над самою кандидаткою, оскільки помилки змінили значення слова.
“Не дивно,адже команда унікальна – один пропонує розрахунки тваринами, інша принижує дітей, ще одна не знає, на якому паливі працюють тролейбуси і пропонує з дизеля перейти на електрику, міністр Степанов кожнісінький день зі щасливим лицем повідомляє про кількість захворілих і померлих – то дивуватися не потрібно – все очевидно,і вже давно не смішно”, “У нас у владі такі всі ОсвіДченНі!”, “Повішені депутати-успіх країни”, “Помилка, що йдеш у депутати”, “Позорисько”, “Ну не “підсвічені” і то добре”, – пишуть українці.
Зазначимо, що гасло іншого кандидата від президентської партії “Слуга народу” на рекламному щиті теж написано з помилками.
“Прибиремо пробку на Наумова”, – агітує Максим Глухов.
- Кандидатка у мери Києва Ірина Верещук пояснила, чому заради фільмування “злетіла” в повітря в центрі столиці.