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На білбордах «слуг народу» в одному слові дві помилки: фото

У Житомирі на білбордах, які рекламують кандидатку в місцеві депутати від партії "Слуга народу" Тетяну Руденьку, виявили дві граматичні помилки.

Понеділок, 12 жовтня 2020, 01:06

Фотографія білборда опублікована в соцмережах.

У політичній рекламі Тетяни Руденької замість слова “освічені” написано “освіДченНі”.

Користувачі в соцмережах висміяли неграмотність авторів реклами і пожартували над самою кандидаткою, оскільки помилки змінили значення слова.

“Не дивно,адже команда унікальна – один пропонує розрахунки тваринами, інша принижує дітей, ще одна не знає, на якому паливі працюють тролейбуси і пропонує з дизеля перейти на електрику, міністр Степанов кожнісінький день зі щасливим лицем повідомляє про кількість захворілих і померлих – то дивуватися не потрібно – все очевидно,і вже давно не смішно”, “У нас у владі такі всі ОсвіДченНі!”, “Повішені депутати-успіх країни”, “Помилка, що йдеш у депутати”, “Позорисько”, “Ну не “підсвічені” і то добре”, – пишуть українці.

Зазначимо, що гасло іншого кандидата від президентської партії “Слуга народу” на рекламному щиті теж написано з помилками.

“Прибиремо пробку на Наумова”, – агітує Максим Глухов.

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