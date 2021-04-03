Про це повідомляють #Букви.
Так, ведуча розпочала свій стендап з новин Білорусі, розповідаючи ганебні речі про активістів, а потім різко почала розповідати про “бідний український народ, який пережив війну”.
“Сусідка наша – Україна. Бідний український народ. Вони пережили війну, загинули люди. Скажіть, ви давно були в Україні? Вибачте, але це не успішна країна, а країна, яка загинається від злиднів. І поки Зеленський сидить в розкішному кабінеті, знімаючи стрімчики – а це, схоже, одна з основних функцій президента України, – народ лазить по смітниках, смітниках у пошуках їжі”, – заявила Арцюх.
Пізніше вона заявила, що саме тому виступає “за сильну центральну владу, а якщо хочете – за диктатуру”.
“Краще диктатура, ніж продажна маріонеткова демократія”, – додала вона.
- Раніше щоденна британська газета The Times на мапі позначила і Україну, і Білорусь як Білорусь. На розвороті, присвяченому новинам про коронавірусну хворобу, можна побачити мапу Європи, розфарбовану у відтінках синього, жовтого та червоного (залежно від темпів зростання захворюваності).