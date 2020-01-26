Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат 8-го скликання Андрій Лозовий.
“Все це заради порятунку 7-річної Даринки з Рівного, яка дуже хоче жити. Діагноз Даринки: фіброз печінки, відсутність імунної супресії (ускладнення ВІЛ), гастрит внаслідок прийому RV-терапії, проблеми з підшлунковою та часті носові кровотечі, збільшення лімфатичних вузлів черевній порожнині та усіх внутрішніх органів, що періодично збільшуються в розмірах“, – написал Лозовий.
Він також повідомив, що на сторінці благодійних аукціонів “Благодійне Рівне”, можна ознайомитися з умовами лоту.
Стартова ціна – 5000 грн. Мінімальний крок – 500 грн.
Лот закривається після 48 годин з моменту останньої ставки.
Варто зазначити, що сам Лозовий зробив ставку у 20 200 грн:
А в коментарях користувачі написали, що можна просто перерахувати гроші на лікування дівчинки і не влаштовувати аукціони.
- У травні 2017 року на сайті Prozorro з’явився лот – тренування з главою КМДА Віталієм Кличком. Вартість тренування з мером Києва стартувала від 1000 грн.