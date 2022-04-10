Про це повідомляє футбольний клуб “Шахтар“.
На трибунах виклали 176 дитячих іграшок для згадки загиблих дітей в Україні. Спортсмени обох футбольних команд вийшли з написами STOP WAR. Водночас донецькі гравці тримали в руках прапори України, поки на їх футболках були написані назви постраждалих від бойових дій українських міст-героїв.
На благодійному матчі «Шахтар» — «Олімпіакос» спортсмени вийшли з написами українських міст-героїв на футболках // 4 фото
Благодійний матч розпочався хвилиною мовчання на згадку про жертв війни в Україні. Він відбувся у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace. “Шахтар” поступився грекам 0:1.
“Усі кошти від реалізації квитків та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни”, – наголошують у клубі.
У рамках того ж туру донецькі гравці зіграють з “Лехією” (Гданськ, Польща).
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