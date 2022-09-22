Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Іван Федоров закликав чоловіків віком до 35 років негайно покинути тимчасово окуповану територію за маршрутом Крим – Грузія. Адже, за його словами, вже сьогодні на ворожому блокпості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в бік Запоріжжя.
“Така практика буде продовжуватись. Мета окупантів – мобілізація наших чоловіків в якості “гарматного м’яса” на фронт”, – зазначив Іван Федоров.
Також він нагадав, що у 2014 році у так званих “ЛНР” та “ДНР” окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони можуть вчинити й на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
“Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль”, – наголосив міський голова Мелітополя.
Нагадаємо, що вчора, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації. За словами очільника Кремля, “для захисту Росії” він вважає необхідним підтримати пропозицію про проведення часткової мобілізації.
Більш того, указ про часткову мобілізацію у РФ вже підписано. Путін додав, що мобілізувати будуть тих росіян, які перебувають у запасі. Спершу вони пройдуть додаткову підготовку з врахування досвіду “спецоперації”.
- Прокуратура Москви оприлюднила застереження про відповідальність за участь у громадських акціях протесту і пригрозила позбавленням волі до 15 років на тлі оголошення президентом РФ “часткової” мобілізації.
- У розвідці Великої Британії наголосили, що оголошення часткової мобілізації в Росії – це значний політичний ризик для президента РФ Володимира Путіна.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, оголошення часткової мобілізації в Росії – це свідчення того, що РФ зіштовхнулась з низкою проблем під час невдалого повномасштабного вторгнення в Україну.