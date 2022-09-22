Сьогодні, 22вересня, російські окупанти на блокпості у Василівці не дозволили виїхати в бік Запоріжжя чоловікам віком від 18 до 35 років.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Іван Федоров закликав чоловіків віком до 35 років негайно покинути тимчасово окуповану територію за маршрутом Крим – Грузія. Адже, за його словами, вже сьогодні на ворожому блокпості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в бік Запоріжжя.

“Така практика буде продовжуватись. Мета окупантів – мобілізація наших чоловіків в якості “гарматного м’яса” на фронт”, – зазначив Іван Федоров.

Також він нагадав, що у 2014 році у так званих “ЛНР” та “ДНР” окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони можуть вчинити й на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

“Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль”, – наголосив міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, що вчора, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації. За словами очільника Кремля, “для захисту Росії” він вважає необхідним підтримати пропозицію про проведення часткової мобілізації.

Більш того, указ про часткову мобілізацію у РФ вже підписано. Путін додав, що мобілізувати будуть тих росіян, які перебувають у запасі. Спершу вони пройдуть додаткову підготовку з врахування досвіду “спецоперації”.