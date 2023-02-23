Станом на 23 лютого в Чорному морі знаходяться чотири ворожі кораблі, ракетоносіїв на чергуванні не виявлено.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі досі знаходиться один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі утримується десять ворожих кораблів, зокрема 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 10 суден;

до Чорного моря – 30 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Оперативне командування “Південь” підтвердило, що росіяни продовжують обстрілювати цивільні населені пункти правобережної Херсонщини, включаючи обласний центр. В результаті обстрілів за минулу добу загинуло дві та поранено одну цивільну особу. Також намагаються тримати під ситуативним вогнем акваторію Дніпро-Бузького лиману в районі Очакова.

Тоді як за минулу добу нашими ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами виконано понад 160 вогневих завдань.

За результатами бойової роботи в зоні відповідальності ворожі підрозділи зменшено на 13 росіян. На Кінбурнській косі підтверджено ліквідацію ворожої реактивної системи залпового вогню “Град”, на лівобережжі – пускової установки ЗРК С-300.

Крім того, знищено склад з боєприпасами в районі Нової Каховки, два безпілотних розвідники, два підготовлених до використання ворожими ДРГ моторні човни, артилерійський радіолокаційний комплекс, 120-мм міномет і автомобільну техніку.

Загроза ракетних ударів залишається досить високою, мінна небезпека і в прибережній зоні, і на деокупованій території – також.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що російські сили все ще мають залишки своїх – довоєнних і після вторгнення – виробничих запасів:

92 ракети “Іскандер” 9М723 (11%),

52 ракети “Іскандер” 9М728/9М729 (44%),

118 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (16%),

162 ракети Х-22/32 (44%),

53 ракети Х-47М2 “Кинджал” (84%),

59 ракет морського базування “Калібр” (9%).

Резніков повідомив, що Росії вдалося виробити з моменту вторгнення в лютому 2022 року:

290 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (65% довоєнного запасу),

150 ракет “Калібр” (30% довоєнного запасу),

36 ракет “Іскандер” 9М723 (5% довоєнного запасу),

20 ракет 9М728/9М729 “Іскандер” (20% довоєнного запасу)

20 ракет Х-47М2 “Кинджал” (47% довоєнного запасу).

На думку аналітиків, нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби проведення російськими військами майбутніх масштабних серій ракетних ударів по Україні. Та попри це, вже найближчим часом російські війська можуть продовжити масштабну кампанію проти української інфраструктури, несучи смертельну загрозу життю мирних українських громадян.